Desmantellat un cultiu de 715 plantes de marihuana a Sant Just Desvern amb 2 detinguts

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dimarts una entrada i escorcoll en un habitatge unifamiliar a Sant Just Desvern (Barcelona) per desmantellar un cultiu de 715 plantes de marihuana en avançada fase de floració en un dispositiu que ha finalitzat amb la detenció de 2 persones per la seva presumpta relació amb el cas, informen en un comunicat aquest dijous.
A l'interior també hi havia una dona de 92 anys que convivia al pis i que manté vincles familiars amb els arrestats, tot i que un dels dos detinguts va quedar en llibertat perquè se'n pogués fer càrrec.
La investigació continua oberta per analitzar les dades obtingudes durant l'operatiu i determinar si hi ha més persones implicades.