Desmantellat un cultiu de 1.500 plantes de marihuana amb 4 detinguts a Cabrils (Barcelona)

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 5 de maig quatre homes com a presumptes responsables d'un cultiu de 1.500 plantes de marihuana que es va desmantellar a dos habitatges de Cabrils (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
La investigació va començar al febrer quan uns agents de paisà van detectar indicis d'aquesta activitat, i després de dur a terme dues entrades i escorcolls, van intervenir la droga, a més d'una infraestructura completa destinada al cultiu indoor.
A més, en un dels pisos van localitzar més de 17 quilos de marihuana preparada per vendre i els delinqüents van estafar més de 158.000 euros a la xarxa elèctrica per connectar-se de manera il·legal; finalment, ja han passat tots a disposició judicial.