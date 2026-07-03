Desmantellat un cultiu de 1.276 plantes de marihuana en una masia a la Llacuna (Barcelona)

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu interior de 1.276 plantes de marihuana en una masia de la Llacuna (Barcelona), on 2 homes han estat detinguts per la seva presumpta vinculació, segons informa el cos autonòmic a X.
A més a més, a l'interior han localitzat 49 quilos de marihuana trinxada, 1,5 quilos de cabdells i una arma de foc.
Paral·lelament, la policia catalana ha desmantellat cinc plantacions interiors amb 942 plantes en una casa ocupada de Girona, on van detectar una connexió elèctrica fraudulenta i van localitzar el responsable del cultiu, que va acabar detingut.