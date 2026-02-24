Desmantellat un cultiu de 1.260 plantes de marihuana a Barberà (Barcelona) amb 4 detinguts

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 18 i 19 de febrer quatre homes com a presumptes responsables d'un cultiu de marihuana instal·lat en una nau de Barberà del Vallès (Barcelona) i en el qual van trobar 1.260 plantes pendents d'assecar i 180 quilos preparats per a la seva venda il·legal, informen en un comunicat aquest dimarts.
Durant el mes de gener els agents van tenir coneixement que en una nau del polígon industrial de la localitat barcelonina s'hi estava duent a terme aquesta activitat, concretament en una empresa que operava sota l'aparença d'una distribuïdora logística, d'on sortien treballadors uniformats i tot semblava estar en vigor.
Davant aquestes evidències, el 18 de febrer es va dur a terme una entrada i escorcoll a la nau, on es va localitzar la droga, i els Mossos van arrestar dues persones.
Els altres dos sospitosos van ser detinguts l'endemà a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
L'empresa elèctrica va valorar en més de 58.000 euros la quantitat defraudada i tots ells van passar a disposició judicial el 20 de febrer.