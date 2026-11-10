Desmantellat un cultiu de 1.000 plantes de marihuana i un home detingut a Rubí (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La Unitat d'Investigació de la comissaria de Rubí (Barcelona) dels Mossos d'Esquadra ha detingut un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació del fluid elèctric i ha decomissat més de 1.000 plantes de marihuana, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
Els investigadors intuïen que en una nau industrial de Rubí s'hi allotjava una plantació de marihuana, sospites que es van veure reforçades quan la companyia energètica va informar d'una connexió il·legal a la xarxa que havia suposat una defraudació del fluid elèctric d'uns 100.000 euros.
Finalment, el 29 d'octubre van efectuar una entrada i escorcoll a la nau, en la qual van detenir l'home i van intervenir un total de 1.013 plantes de marihuana, a més de 23,5 quilos de cabdells.