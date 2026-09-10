Els Mossos desmantellen un assecador de marihuana a Cabra del Camp

TARRAGONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dilluns un assecador de marihuana situat en una antiga explotació avícola de Cabra del Camp (Tarragona), on va ser detingut un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues i un de tinença d'armes, ja que es van confiscar 4 armes de foc.
La investigació va començar al juny i durant els mesos següents els investigadors van establir dispositius de vigilància discreta prop de la propietat, si bé van constatar que la finca estava relacionada amb el cultiu, segons informa la policia catalana en un comunicat.
Dilluns es va dur a terme una entrada i escorcoll en què es van intervenir 620 quilos de cabdells de marihuana, a banda de tres armes de foc llargues i un revòlver.
El presumpte sospitós no era a l'explotació, però es va acabar presentant a les dependències policials l'endemà i els agents el van poder detenir.
El detingut ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí.