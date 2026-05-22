Desmantellades tres plantacions de marihuana amb tres detinguts al Maresme (Barcelona)

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 19 de maig tres homes per presumpte tràfic de drogues en desmantellar tres plantacions de marihuana en 12 dies situades al Maresme (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
La primera operació es va dur a terme el 8 de maig a Palafolls, quan uns agents de paisà van detectar una forta olor de marihuana en una casa i van veure acostar-s'hi un conductor; en l'escorcoll del domicili van localitzar 152 quilos de cabdells i van localitzar eines per al cultiu.
El 15 de maig la policia local de Pineda va rebre l'avís d'un propietari que havia trobat una persona a l'interior d'una casa que acabava de comprar, on havia instal·lat un cultiu de 442 plantes.
Finalment, cinc dies més tard a Malgrat de Mar es va alertar d'un consum elevat de llum en un pis, i després de les investigacions policials, es va comprovar que hi havia 400 plantes.
Dos d'ells van quedar en llibertat després de declarar a comissaria i el tercer va passar a disposició judicial.