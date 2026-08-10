Desmantellada una organització criminal que explotava sexualment dones a Barcelona i Tarragona

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que explotava sexualment dones mitjançant coaccions i deutes a les províncies de Barcelona i Tarragona, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
La investigació va començar després que una dona relatés que havia estat captada a Colòmbia i que, aprofitant-se de la seva situació de vulnerabilitat econòmica, un home li havia ofert una feina com a teleoperadora i, posteriorment, li havia proposat traslladar-se a Espanya per encarregar-se d'una casa de cites a canvi d'un salari mensual de 6.000 euros.
Tot i que inicialment li van dir que ella seria l'encarregada de gestionar les cites i cobrar l'import dels serveis, una vegada a Espanya li van comunicar que no exerciria la feina promesa, sinó que exerciria la prostitució per saldar un deute de 4.000 euros que havia contret per les despeses de desplaçament.
Així com altres dones en la seva mateixa situació, la víctima va ser obligada a romandre disponible les 24 hores del dia, sense poder sortir de l'immoble, a acceptar totes les pràctiques sexuals sol·licitades pels homes i a lliurar la meitat de l'import dels serveis per amortitzar el deute.
REGISTRES
Per aquests fets, la Policia Nacional ha detingut quatre persones a Castelldefels (Barcelona) i Reus (Tarragona) i, durant els registres s'han intervingut diners en efectiu, documentació relacionada amb l'activitat investigada, així com telèfons i ordinadors amb informació d'interès per a la investigació.
Així mateix, s'ha pogut acreditar l'existència d'una víctima de tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i alliberar cinc dones considerades víctimes de prostitució coactiva que estaven sent explotades per l'organització criminal desmantellada.