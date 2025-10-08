Desmantellada una associació cannàbica a Cerdanyola (Barcelona) amb dos detinguts per tràfic

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) un home de 44 anys i una dona de 63 per presumptament traficar drogues en una associació cannàbica, que va ser desmantellada després d'intervenir 2,4 quilos de marihuana, 600 grams d'haixix i 1.030 euros en efectiu, informen en un comunicat aquest dimecres.
Segons la normativa vigent, a les associacions de cànnabis només hi poden entrar socis majors d'edat i la marihuana subministrada s'ha de consumir dins el local, i les indagacions policials van demostrar que molta gent entrava i sortia al cap de poca estona amb la droga que acabaven de comprar.
Per això, es va fer una entrada i escorcoll per detenir el president i una treballadora de l'associació, que van quedar en llibertat després de declarar a comissaria.