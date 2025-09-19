Desenvolupen "el primer biomarcador en sang" que anticipa la progressió cap a l'Alzheimer

El test aporta "informació clínica decisiva"
Una spin-off de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha desenvolupat "el primer biomarcador en sang" capaç d'anticipar la progressió de la deterioració cognitiva lleu cap a la demència d'Alzheimer.
La companyia, ADmit Therapeutics, ha comptat amb l'Hospital de Bellvitge com a centre coordinador clínic, i els resultats s'han publicat en la revista 'iScience', informa Bellvitge en un comunicat d'aquest divendres.
A diferència d'altres biomarcadores en sang desenvolupats recentment, que serveixen per confirmar la presència de patologia cerebral, el nou test ('Map-AD') és pronòstic i aporta "informació clínica decisiva" sobre l'evolució futura de cada pacient.
El test ha obtingut el marcat CE-IVDR, que certifica que compleix els requisits de seguretat i eficàcia de la Unió Europea i obre la porta a la seva aplicació clínica.
INVESTIGACIÓ
La investigació ha inclòs mostres de pacients amb deterioració cognitiva lleu i de persones voluntàries sense afectació cognitiva, procedents de diversos hospitals catalans i la Fundació Cita-Alzheimer de Sant Sebastià, així com dels biobancos de la Universitat de Washington (Estats Units) i l'Australian Imaging, Biomarker and Lifestyle Study.
El test consisteix en una anàlisi de sang qualitatiu que mesura nous biomarcados mitocondrials i els combina amb dades clíniques per predir "amb alta precisió" quina pacients amb deterioració cognitiva lleu progressaran cap a Alzheimer i quins es mantindran estables.
UNA EINA "FIABLE"
El coordinador de l'estudi i cap de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge, Jordi Gascón, ha explicat que durant anys es podia identificar la patologia subjacent, però era "molt difícil" predir l'evolució clínica.
"Disposar d'una eina fiable que anticipi la progressió és un punt d'inflexió: ens permet mantenir converses més informades amb les famílies i guiar millor les intervencions, ja siguin preventives, en assajos clínics o amb les noves teràpies emergents", conclou.