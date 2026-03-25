Desenes de persones es concentren al bloc Sant Agustí de Barcelona per impedir un desnonament

Un fons d'inversió va comprar la finca el 2023 per construir-hi 'colivings'
BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
Desenes de persones estan concentrades aquest dimecres al matí davant el bloc Sant Agustí 14 de Barcelona, al districte de Gràcia, on està previst el desnonament d'un dels inquilins, Txema Escorsa, després que un fons d'inversió l'hagi demandat per construir-hi 'colivings', un model d'habitatge que consisteix a llogar habitacions per un preu que pot arribar fins als 950 euros, ha explicat.
En una atenció als mitjans, Escorsa ha donat les gràcies a tothom qui s'ha mobilitzat per impedir el desnonament: "Si venim aquí és per dir que no passaran. Això no és un problema personal ni del sindicat, és molta gent que entén que l'habitatge ha de ser un dret i no un negoci".
Escorsa va comparèixer al jutjat el gener passat en negar-se a abandonar casa seva, on viu des del 2015, si bé ha detallat que el fons va comprar l'edifici el 2023 i el febrer del 2025 va convocar els veïns per traslladar-los que no els hi volien al·legant que no eren el perfil de veí que buscava, segons l'inquilí.
"L'esperança és l'últim que es perd", ha declarat Escorsa, que ha precisat que hi ha molts veïns que estan afectats per aquesta pràctica.
SINDICAT DE LLOGATERES
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrat que des de dimarts a la nit el carrer es "desbordés de gent" per oferir suport a Escorsa i ha criticat que es transformin pisos on viu gent en 'colivings'.
"Quants policies està disposat a enviar el Govern? Quants diners públics es gastaran en un dispositiu policial perquè un fons d'inversió neerlandès converteixi pisos en 'colivings' que l'Ajuntament ja ha dit que són il·legals?", ha expressat Aragonès.
De fet, la primera tinent d'alcalde i regidora de Gràcia, Laia Bonet, va explicar en la comissió d'Urbanisme el maig del 2025 que el consistori ha multat fins a 6 vegades els 'colivings' d'aquest bloc després de diverses inspeccions a l'edifici, i va avisar de la intenció de continuar-ho fent fins que la propietat complís amb la legalitat.
D'altra banda, ha indicat que la voluntat de negociació es manté intacta, tot i que ha dit: "És un pols que estem disposats a guanyar".
En aquest sentit, la portaveu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia, Berta Munné, ha dit que quan arribi la comitiva judicial la intenció serà de negociar, en espera de veure la seva actitud i el del paper del síndic de Barcelona, si bé ha precisat que "no està del tot clar".