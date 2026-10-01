Desenes de joves encaputxats cremen contenidors després de la manifestació de l'1-O a Barcelona

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Desenes de joves encaputxats han cremat aquest dijous a la nit contenidors en diversos punts de la plaça Urquinaona amb Ronda Sant Pere i del carrer Pau Claris amb Casp en finalitzar la manifestació pel 9 aniversari de l'1-O a Barcelona.
Segons informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat, ha estat sobre les 20.35 hores, quan un grup de persones han començat a moure contenidors i a cremar-los en diversos punts i cruïlles d'aquests carrers, així com a fer llançaments a la línia policial.
Assenyalen que en aquests moments, "i després de tornar a fer avisos a través dels dispositius acústics", s'ha iniciat una intervenció policial, tot i que no s'ha fet ús de defensa, diuen, per dispersar als manifestants que estaven causant aldarulls, i així facilitar l'accés als Bombers per apagar el foc.