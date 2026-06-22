Una desena de poblacions catalanes supera els 41 graus en plena onada de calor

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Una desena de poblacions catalanes ha superat els 41 graus aquest dilluns en plena onada de calor a Catalunya, amb Alcarràs (Lleida), amb 42, com el municipi que registra la temperatura màxima, segons dades del Meteocat recollides per Europa Press.
Després d'Alcarràs, se situen Vinebre (Tarragona), amb 41,8 graus; Torroja del Priorat (Tarragona), amb 41,5; Torres de Segre (Lleida), amb 41,5; Artés (Lleida), amb 41,4; Lleida, amb 41,4; el Poal (Lleida), amb 41,3; Tremp (Lleida), amb 41,2, i Gimenells (Lleida), amb 41.
Aquestes temperatures són lleugerament superiors a les registrades diumenge, quan el Poal i Lleida van arribar als 41 graus.
La ciutat de Barcelona ha registrat aquesta matinada de diumenge a dilluns temperatures que no han baixat dels 25 a diversos punts de la capital catalana, amb 25,4 graus tant al Raval com a l'Observatori Fabra.
Protecció Civil ha demanat aquest dilluns "prudència" davant el pic de temperatures extremes a bona part de Catalunya.
Després de la reunió del comitè tècnic del pla, es manté en alerta el pla Procicat per les altes temperatures, que es van registrar diumenge i es mantindran altes els pròxims dies, amb aquest dilluns com a pic.