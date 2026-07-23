Una desena de localitats catalanes superen els 40 graus de temperatura, amb Vinebre com la màxima amb 43,2

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Una desena de localitats catalanes han superat aquest dijous els 40 graus de temperatura, amb Vinebre (Tarragona) amb 43,2 com la màxima, segons dades del Meteocat recollides per Europa Press.
Després d'aquesta localitat, se situa Torroja del Priorat (Tarragona), amb 42,2; Ascó (Tarragona), amb 41,7; Batea (Tarragona), amb 41,4; el pantà de Riba-roja, amb 41,2 i el pantà de Siurana (Tarragona), amb 40,8.
Altres localitats que han superat els 40 graus han estat el Masroig (Tarragona), amb 40,7; Maials (Lleida), amb 40,6; Falset (Tarragona), amb 40,5, i Seròs (Lleida), amb 40,3.