Desembarquen els últims 28 passatgers i tripulants del creuer amb hantavirus, després d'haver aterrat els dos avions

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 maig (EUROPA PRESS) -
Els últims passatgers i la part de la tripulació que no traslladarà el MV Hondius fins a Països Baixos ha desembarcat del creuer sobre les 18.30 hores (hora canària), després de confirmar-se que els dos avions que els traslladaran ja havien aterrat a l'aeroport de Tenerife sud.
En l'operació han descendit del vaixell 28 persones folrades en fundes de plàstic verdes, amb mascaretes i amb part de les seves pertinences (la resta es queden en el vaixell) en bosses de plàstic blanques.
Els 28 s'han anat alineant mantenint una distància de seguretat de metro i mig aproximadament en el dic del port de Granadilla, fins que tots han descendit, per després dirigir-se cap a les guaguas de la Unitat Militar d'Emergència (UME), que els traslladarà als aeroports.
El segon dels dos avions que restaven per completar l'evacuació dels passatgers i part de la tripulació del creuer MV Hondius va aterrar poc abans, uns minuts passades les 18 hores, segons han explicat a Europa Press fonts aeroportuàries.