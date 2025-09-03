Descriuen "per primera vegada" els senyals cerebrals associats a l'oblit de records desagradables

Pot ajudar a millorar les teràpies contra l'estrès posttraumàtic i l'ansietat
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
Un estudi, coordinat per personal investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat del Ruhr de Bochum (Alemanya), ha descrit "per primera vegada" els senyals cerebrals associades a la memòria i a l'oblit de records o experiències negatives o desagradables.
Publicat a 'Nature Human Behavior', obre la possibilitat a desenvolupar teràpies "més eficaces" en pacients amb estrès posttraumàtic o trastorns d'ansietat, informa la UAB en un comunicat d'aquest dimecres.
Els investigadors van utilitzar una tècnica "recent" per estudiar les característiques de la memòria humana cridada 'anàlisi de similitud representacional', que proporciona informació sobre com les regions cerebrals representen la informació.
El primer autor de l'article, Daniel Pacheco-Estefan, ha afirmat que la tècnica permet aconseguir una comprensió més detallada i mecanicista de la memòria episódica, i "supera els enfocaments tradicionals basats únicament en l'activació cerebral".
L'equip va usar un disseny experimental que va incloure múltiples senyals i contextos en cada fase de l'experiment (adquisició del record, extinció d'ell i prova), la qual cosa va permetre estudiar les representacions subjacents al condicionament clàssic en humans i validar algunes hipòtesis derivades d'estudis en models animals.
INVESTIGACIÓ
Per a l'estudi es va comptar amb 49 pacients epilèptics que ja tenien implantats --per al tractament de la malaltia-- elèctrodes a l'àrea cerebral relacionada amb els records de por i amb l'extinció d'aquests records.
Als pacients se'ls mostraven imatges neutres (un assecador de pèl, un ventilador i una torradora), i algunes d'elles s'associaven a un estímul desagradable (un so), mentre que gravava l'activitat cerebral; i més endavant es repetia el procediment, però sense associar les imatges a un estímul desagradable.
Van observar un augment de l'activitat 'theta' --un tipus de senyal oscil·latori emès per l'activitat elèctrica del cervell-- en l'amígdala quan es presentaven estímuls desagradables, la qual cosa suggereix un senyal de seguretat; així com més similitud entre els estímuls associats a sons desagradables.
Així, l'estudi demostra que l'extinció de records depèn del context en el qual es produeix i que la recuperació dels records de por resulta "més probable" que la dels records de seguretat.