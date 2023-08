Desconvoquen la vaga dels treballadors de neteja de Lloret (Girona) després d'aconseguir un acord

GIRONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

La vaga convocada pels treballadors i el comitè de l'empresa del servei de neteja de Lloret de Mar (Girona), Grup GBI Serveis, ha estat desconvocada després de ratificar-se l'acord al que havien arribat el comitè i l'empresa a Inspecció de Treball.

El comitè i Grup GBI Serveis han acordat un nou conveni laboral pels propers tres anys, que recull les demandes sol·licitades: una millora salarial d'acord amb les mesures pactades pels sindicats i patronal, amb "un increment del 4% per aquest any i d'un 3% per 2024 i el 2025", i un dia festiu més l'any, ha informat aquest dijous un comunicat d'UGT.

UGT de Catalunya ha valorat com a positiu l'acord i ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar a convocar una vaga indefinida per "parar atenció a les demandes de la plantilla", segons el comunicat.