Publicat 09/07/2026 12:21

Desconfinen el Pla de Manlleu (Tarragona) per la millora de les condicions de l'incendi forestal

Vista de l'incendi al Pla de Manlleu
Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dijous a les 11.55 un nou Es-Alert al nucli de població del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Tarragona), per desconfinar la població en millorar les condicions de l'incendi forestal, segons informa a X.

Una nova revifada de l'incendi, que ja està estabilitzat, ha obligat cap a les 11.15 a confinar una altra vegada la població per la presència de molt fum.

Els Bombers de la Generalitat encara treballen sobre el terreny amb 25 dotacions per controlar el focus, tot i que no pensen que sigui durant les hores centrals del dia per les altes temperatures de la jornada.

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