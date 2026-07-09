Desconfinen el Pla de Manlleu (Tarragona) per la millora de les condicions de l'incendi forestal

Lorena Sopêna - Europa Press
TARRAGONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dijous a les 11.55 un nou Es-Alert al nucli de població del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Tarragona), per desconfinar la població en millorar les condicions de l'incendi forestal, segons informa a X.
Una nova revifada de l'incendi, que ja està estabilitzat, ha obligat cap a les 11.15 a confinar una altra vegada la població per la presència de molt fum.
Els Bombers de la Generalitat encara treballen sobre el terreny amb 25 dotacions per controlar el focus, tot i que no pensen que sigui durant les hores centrals del dia per les altes temperatures de la jornada.