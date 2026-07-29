Desconfinen les urbanitzacions prop de l'incendi de Masllorenç (Tarragona), ja estabilitzat

TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat un missatge Es-Alert aquest dimecres a les 17.35 hores per aixecar el confinament dels nuclis i urbanitzacions prop de l'incendi de Masllorenç (Tarragona), que els Bombers ja han donat per estabilitzat.
Així, ja poden sortir de casa els veïns de les urbanitzacions de Masllorenç, Masarbones, la Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torre Forta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
El foc ha començat cap a les 12 i ha afectat unes 11,5 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.