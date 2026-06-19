Desconfinen Canapost i els Bombers continuen amb 18 dotacions en l'incendi de Forallac (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha aixecat el confinament del nucli de Canapost (de 17 persones) després que un incendi a Forallac (Girona) aquest divendres a la tarda obligués a activar 20 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que s'han reduït a 18 en poder frenar l'avanç del flanc esquerre.
Dues de les dotacions són aèries i els Bombers continuen treballant amb aigua i tractors dels pagesos, informa el cos en un comunicat a X recollit per Europa Press.
L'incendi ha començat cap a les 15.50 hores i el confinament s'ha decretat vora les 17.