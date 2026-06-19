Publicat 19/06/2026 18:19

Desconfinen Canapost i els Bombers continuen amb 18 dotacions en l'incendi de Forallac (Girona)

Incendi declarat a Forallac (Girona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha aixecat el confinament del nucli de Canapost (de 17 persones) després que un incendi a Forallac (Girona) aquest divendres a la tarda obligués a activar 20 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que s'han reduït a 18 en poder frenar l'avanç del flanc esquerre.

Dues de les dotacions són aèries i els Bombers continuen treballant amb aigua i tractors dels pagesos, informa el cos en un comunicat a X recollit per Europa Press.

L'incendi ha començat cap a les 15.50 hores i el confinament s'ha decretat vora les 17.

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