Desconfinats els veïns del carrer Galileu de Barcelona afectats per una fuita de gas

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els veïns i les botigues del carrer Galileu de Barcelona afectats per la perforació d'una canonada de gas aquest divendres al migdia han estat desconfinats després de minimitzar-se la incidència, han confirmat a Europa Press fonts municipals.
En un missatge a X, Protecció Civil de la Generalitat ha informat que la fuita ja ha estat abordada i els serveis tècnics de la companyia hi continuen treballant.
Els fets s'han produït cap a les 12 hores, quan els Bombers de Barcelona s'hi han desplaçat amb 4 dotacions per taponar la fuita provisionalment fins l'arribada de la companyia i els veïns i les botigues de la zona han estat confinats per precaució.