Descobreixen que el tractament d'immunoteràpia pot evitar l'eliminació de neurones en el Parkinson

Un equip de recerca de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB) ha demostrat que el tractament amb immunoteràpia podria evitar l'eliminació de neurones en el Parkinson.
Publicat a 'npj Parkinson's Disease', l'estudi, fet amb mostres de pacients, models animals i models cel·lulars, mostra que les cèl·lules en defensa del sistema nerviós es tornen reactives i "sobreexpressen" uns receptors que afavoreixen l'eliminació de les neurones dopaminèrgiques, tot i que encara siguin funcionals.
Quan el sistema funciona correctament, els receptors Fc gamma són unes de les proteïnes encarregades de reconèixer cèl·lules malmeses o substàncies que s'han d'eliminar del cervell perquè les cèl·lules de micròglia comencin el procés de neteja.
No obstant això, l'equip de recerca de l'INc-UAB suggereix que, en els pacients amb malaltia de Parkinson, els receptors Fc gamma identifiquen com afectades cèl·lules que "encara són funcionals, i inicien un procés d'eliminació indegut".
L'activació dels receptors Fc gamma en detectar una neurona dopaminèrgica (tot i que encara funcioni) promou que la cèl·lula de la micròglia canviï de forma mitjançant l'activació d'una proteïna del seu citoesquelet anomenada Cdc42, i això permet que la cèl·lula se la pugui "menjar", en un procés anomenat fagocitosi.
Aquests resultats suggereixen que regular la fagocitosi microglial a partir d'immunoteràpia dirigida al receptor Fc gamma o a la proteïna Cdc42 "podria ralentizar la progressió de la malaltia i protegir la funció de les neurones dopaminèrgiques".