Descobreixen una pintura inèdita de Lola Anglada sota una altra obra de l'artista

Va aparèixer durant una restauració en un laboratori de la Diputació de Barcelona

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha presentat aquest dijous un quadre inèdit de Lola Anglada, descobert el 2021 darrere una obra seva durant una intervenció de conservació en un laboratori de conservació-restauració de la corporació.

Ho ha explicat en una roda de premsa el president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació, Pau Gonzàlez, i les conservadores i restauradores tècniques del laboratori, Rosa Gasol i Núria Fernàndez.

La pintura va aparèixer en desmuntar el bastidor del quadre 'Noies a la vinya', en el qual treballaven per cedir-lo al Vinseum de Vilafranca del Penedès (Barcelona), i mostra una dona amb llimones en un pati ple de plantes.

ACREDITACIÓ DE L'OBRA

Fernàndez ha detallat que la peça, que no està signada ni acabada, l'han batejat com 'Dona amb llimones' i destaca per un estil i paleta "clarament identificables amb l'autora".

Per confirmar l'autoria del quadre, la Diputació va encarregar dos estudis, un d'estilístic de la Dra. Montserrat Castillo i un altre tècnic de la Dra. Núria Guasch, de la Universitat de Barcelona (UB).

Tots dos estudis conclouen que el quadre és original d'Anglada i apunten que es podria haver pintat cap a l'any 1918, data en la qual es va exposar el quadre darrere el qual s'ha trobat la pintura.

"Vam veure línies a mig fer, una mà més completa que l'altra, estil noucentista i que el dibuix fos d'una dona mediterrània van ser detalls que ens feien veure que són punts comuns en l'obra de Lola Anglada", ha afegit Gasol.

EL LLEGAT

Lola Anglada va cedir més de 2.900 obres a la Diputació, que actualment conserva dibuixos, pintures i llibres il·lustrats al seu Fons Historicoartístic.

Amb aquesta obra, ha indicat Gasol, s'amplia el catàleg d'obres en tela que tenia l'artista i que no sobrepassa la trentena, a diferència de la seva producció en paper que és molt més àmplia, un fet que suposa un "descobriment encara més especial".

La troballa, han coincidit tots tres, "subratlla la importància de les tasques de conservació i documentació del patrimoni artístic" impulsades per la Diputació.

ACCÉS AL PÚBLIC

Preguntat per si aquesta pintura s'exposarà al públic, Gonzàlez ha respost que "si algú de la xarxa de museus local ho demana i les condicions són bones, s'exposarà".

Malgrat això, l'obra es pot consultar en el Catàleg Virtual del Laboratori de Conservació i Restauració de la Diputació, on també es documenten altres intervencions.

Finalment, Gonzàlez ha dit que no s'havien trobat "mai" amb una situació similar en què apareix una obra darrere una altra.