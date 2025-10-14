Descobreixen a Montserrat un manuscrit "inèdit" d'un poema sobre Colom

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Una investigadora postdoctoral de la Universitat de Barcelona (UB) ha descobert a la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat (Barcelona) un manuscrit "inèdit" del poema èpic 'El Nuevo Mundo' sobre els viatges de Cristòfor Colom.
És obra del poeta i diplomàtic portuguès Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747) i la troballa es considera "de gran valor filològic i històric, ja que és la primera obra èpica escrita en castellà" amb Colom com a protagonista, informa la UB en un comunicat aquest dimarts.
El descobriment s'ha produït en el marc dels treballs de recerca de la investigadora Claudia García-Minguillán com a beneficiària d'un contracte Juan de la Cierva al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB.
El manuscrit, d'uns 39 folis, i amb "notables diferències respecte a l'edició impresa del 1701", té passatges que en el text conegut fins ara estaven absents, i es creu que alguns podrien haver estat suprimits o modificats per raons ideològiques.
El poema situa Colom com un heroi de l'imaginari polític a començaments del segle XVIII i s'inscriu en un moment de forta tensió dinàstica, just abans de la guerra de Successió, i el document "havia passat desapercebut" fins ara pels investigadors.
A més, revela una intenció estètica singular: tot i que s'escriu en castellà, la composició segueix models èpics clàssics que eren habituals en la tradició llatina i italiana, i l'elecció del castellà "respondria a una voluntat d'intervenció en el debat cultural i ideològic de la monarquia espanyola".