Descobreixen que la ingesta de vitamina K en l'embaràs s'associa a un millor desenvolupament neurocognitiu

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
TARRAGONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en col·laboració amb ISGlobal, ha descobert que la ingesta de vitamina K durant l'embaràs s'associa amb un millor desenvolupament neurocognitiu dels nens.
Publicat a 'Pedriatic Research', ha analitzat per primer cop aquesta relació en 1.080 dones embarassades i els seus fills, i ha avaluat mitjançant qüestionaris alimentaris i proves de desenvolupament àrees com la cognició, la comunicació i el comportament dels menors de diferents edats, informa la URV aquest dilluns en un comunicat.
Els resultats indiquen que un consum més gran per part de la mare d'aquesta vitamina es relaciona amb puntuacions superiors en el desenvolupament global dels fills, i també amb millores específiques en habilitats cognitives i físiques.
L'estudi suggereix que duplicar les recomanacions actuals de vitamina K establertes per a la població general es podria associar amb millors capacitats de comunicació i llenguatge expressiu en els nens.
La catedràtica de la URV Mònica Bulló apunta que les evidències obtingudes suggereixen que la vitamina K podria derivar en futures recomanacions dietètiques específiques per a embarassades, tot i que l'equip investigador subratlla que es tracta d'un estudi observacional que no permet establir una causalitat directa.