Descobreixen 24 boques de mines prehistòriques al barri de les Ferreres de Gavà (Barcelona)

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

El delegat del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Lluís Calvo, i l'alcaldessa de Gavà (Barcelona), Gemma Badia, han informat aquest divendres del descobriment de 24 boques de mines prehistòriques al barri de les Ferreres de la localitat.

La troballa s'afegeix a les mines del barri de Can Tintorer, al Parc Arqueològic Mines de Gavà, i Badia ho ha qualificat de "gran notícia patrimonial", ja que el municipi compta amb les mines més antigues dedicades a l'extracció de variscita per a ús ornamental i de valor simbòlic.

Calvo ha subratllat la col·laboració entre l'Ajuntament, el Museu de Gavà i els investigadors del CSIC per fer l'estudi que, mitjançant l'anàlisi de carboni 14, ha indicat que els accessos miners són estructures del Neolític, amb uns 6.000 anys d'antiguitat.

L'arqueòleg de la Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (IMF-CSIC), Ferran Borrell, ha assenyalat que aquestes 24 mines "podrien ser les més antigues del municipi" i aportar informació sobre els inicis de l'explotació de variscita.

A més, Borrell ha qualificat de "regal" el fet que s'hagin trobat en un terreny de propietat municipal i dins un projecte de recerca perquè no han patit danys, no han tingut la pressió d'un projecte de construcció a la zona i se'n garantirà la conservació com a bé cultural.