Descendents cancel·la la seva gira europea amb concerts a Espanya per un infart "lleu" del cantant

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La banda de punk-rock Descendents ha cancel·lat la seva gira europea, que tenia dates aquest divendres a Barcelona i dissabte en el Tsunami Festival de Gijón, després que el cantant, Milo Aukerman, ha patit un "atac de cor lleu" a la nit.

En un comunicat a través de les xarxes socials, la banda ha assegurat que el cantant "es troba bé i s'espera una ràpida recuperació de la cirurgia", però que necessitarà unes setmanes de descans.

La promotora HFMN Crew ha assenyalat que l'actuació d'aquesta nit a la sala Razzmatazz de Barcelona es manté amb les bandes Authority Zero i Good Ridance com a 'warm up' del festival Barna'n'Roll, que se celebra dissabte amb Dropkick Murphys i Me First and the Gimme Gimmes com a caps de cartell al Poble Espanyol.