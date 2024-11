Descendeixen a 11 les persones desparecidas a València per la DANA

VALÈNCIA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Les oficines habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb els mèdics forenses comptabilitzen ara 11 expedients actius per denúncies de desaparició a la província de València per la DANA, dos menys que aquest diumenge.

Per la seva banda, la xifra total de víctimes mortals registrada es manté com aquest diumenge en 219, com es desprèn del Centre d'Integració de Dades (CID), actualitzat a les 20 hores d'aquest dilluns, 18 de novembre.

A totes aquestes 219 persones mortes se'ls ha practicat l'autòpsia i estan plenament identificades: 170 per empremtes dactilars, 45 per anàlisis d'ADN i quatre per identificació hospitalària en vida.