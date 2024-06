Descartes i Locke, protagonistes de l'examen de filosofia de la selectivitat

S'han fet preguntes de reflexió i d'explicar conceptes d'un fragment

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'examen d'història de la filosofia de la selectivitat de Catalunya d'aquest dimecres ha comptat amb fragments de 'Meditacions metafísiques' de René Descartes i de 'Segon tractat sobre el govern civil' de John Locke.

Es tracta de la tercera prova de la fase general de la selectivitat, en el segon dia d'exàmens, que ha comptat amb tres exercicis en els quals els estudiants havien de triar entre les opcions A o B.

La novetat d'aquest any és que s'ha recuperat la possibilitat de fer o l'examen d'història o el de filosofia, com s'havia fet anteriorment, i hi ha hagut un 69% d'estudiants que s'han presentat al d'història i un 31% al de filosofia.

La prova de filosofia ha començat amb un fragment de 'Meditacions metafísiques' de Descartes, del qual es demanava explicar les idees principals; el significat dels conceptes 'distintament' i 'esperit' en el text; i la justificació d'una afirmació del fragment.

En comptes del text de Descartes, es podia analitzar el capítol XIX del 'Segon tractat sobre el govern civil' de Locke, del qual es demanava explicar les idees principals; el significat de les paraules 'rebel' i 'estat de guerra' del text; i també la justificació d'una afirmació en el fragment.

PREGUNTES DE REFLEXIÓ

El segon exercici constava de dues opcions per triar-ne una: d'una banda, comparar el paper que té la idea d'un geni maligne en l'argumentació de Descartes a 'Meditacions metafísiques' amb el que té la idea de Déu en la mateixa obra.

De l'altra, es podria comparar la concepció de Locke sobre quan una societat és justa o quan un govern està legitimat amb aquesta mateixa qüestió d'un altre autor destacat de la història de la filosofia occidental.

En l'últim exercici podien respondre una de dues preguntes, en què, d'una banda, se'ls feia reflexionar sobre si un gos que té deu anys és el mateix que apareix en una foto quan era un cadell.

D'altra banda, podien triar l'opció de raonar sobre si estan d'acord o no amb les persones que fan protestes, perquè consideren que s'ha actuat en contra dels seus drets, i causen alteracions a la vida dels altres.