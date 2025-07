Descarten més víctimes mortals dins del perímetre de l'incendi de Torrefeta (Lleida)

Els Bombers treballen en 6.500 hectàrees, encara que no totes estan cremades

LLEIDA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han treballat tota la nit en l'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) amb una cinquantena d'efectius i han descartat que hi hagi més víctimes mortals dins del perímetre, on aquest dimarts van trobar dos morts.

Així, els efectius estan treballant aquest dimecres en un terreny de 6.500 hectàrees, encara que no totes estan cremades, segons han informat fonts del cos a Europa Press.

Els Agents Rurals seran els encarregats de xifrar la superfície total cremada, però des del cos han assegurat que la xifra final serà molt superior a les 1.830 hectàrees arrasades que s'han conegut fins a aquest dimarts.

L'incendi, especialment violent i ràpid per les altes temperatures dels últims dies i complicat per la previsió de noves tempestes que puguin reactivar-lo, es va estabilitzar el dimarts sobre les 22.37.

Les flames de l'incendi, que es considera de sisena generació, es van propagar a una velocitat punta de 28 quilòmetres per hora, una de les més altes aconseguides per un incendi a Europa.

Els Bombers han explicat que els treballs durant la nit han "avançat bé" per refredar el terreny el màxim possible per a aquest dimecres, dia en què també s'esperen altes temperatures.

DOS MORTS

Els bombers van trobar els cadàvers quan feien tasques d'extinció dins del perímetre de l'incendi de Torrefeta, prop del nucli de Coscó, i els Mossos investiguen les circumstàncies del sinistre.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va mostrar "consternat" i va enviar el seu condol als familiars, en un missatge de X recollit per Europa Press.