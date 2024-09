Descarrila un cremallera a la Vall de Núria (Girona) sense ferits

GIRONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

Un comboi dels trens cremallera que uneixen Queralbs amb la Vall de Núria (Girona) ha descarrilat aquest divendres a la tarda sense ferits, segons han informat fonts dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Europa Press.

Els fets s'han produït a la sortida del trajecte del santuari, quan anava amb una velocitat "molt baixa", segons ha avançat 'Nació Digital'.

Els passatgers han pogut baixar per una altra via, i la circulació no ha quedat interrompuda, encara que el vehicle segueix aturat en aquest punt.