Desarticulen un laboratori per fabricar i distribuir medicaments il·legals a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i els Agents Rurals de la Generalitat han desarticulat un laboratori a Terrassa (Barcelona) que, presumptament, fabricava i distribuïa medicaments veterinaris il·legals, en el marc de la denominada operació 'Tilosina'.
En un comunicat aquest dimecres, la Benemérita explica que el centre operava malgrat tenir l'autorització suspesa des de novembre de 2023 i haver-la perdut al gener de 2026, per la qual cosa es va procedir a desarticular-ho i detenir a 4 dels responsables.
La investigació va arrencar en 2016 quan la Guàrdia Civil va detectar 4 productes per a aus no autoritzats a Las Palmas de Gran Canària, i es va reactivar quan els Agents Rurals van trobar dos d'ells en un registre a Sabadell (Barcelona).
A continuació, es va sol·licitar la suspensió a la pròpia empresa però el laboratori va seguir amb la seva activitat, venent només a clients de confiança i mitjançant grups tancats de xarxes socials, sense factura i amb pagament en efectiu o per Bizum.
El passat 23 de juliol, es van realitzar dues entrades i registres simultanis en el laboratori de Terrassa i en un domicili a Rubí (Barcelona), on es van intervenir 150 medicaments il·legals, uns 70 quilos de principis actius i 101.305 euros en efectiu.