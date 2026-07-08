Desarticulen un grup juvenil violent a Barcelona amb 18 detinguts dedicat al tràfic de droga

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han desarticulat un grup juvenil "violent" amb epicentre a Barcelona i l'àrea metropolitana amb 18 detinguts (6 d'ells menors) relacionat amb agressions amb armes blanques, robatoris violents i amb el tràfic de drogues.
Les detencions es van produir el passat 19 de maig en un dispositiu amb entrades i escorcolls a Montcada i Reixac, Ripollet (Barcelona) i Barcelona a domicilis de suposats membres de la banda Los 300, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
Als 18 detinguts, tots homes a excepció d'una noia, se'ls relaciona amb delictes de pertinença a grup criminal, tinença d'armes, tràfic de drogues, robatoris violents, lesions i temptatives d'homicidi i en el dispositiu es van intervenir una arma de foc municionada, diversos matxets i ganivets, esprais de defensa, passamuntanyes i defenses extensibles.
INICI DE LA INVESTIGACIÓ
La investigació va començar el juny de l'any passat, arran de la detecció d'aquest grup format principalment per joves, alguns menors d'edat, que participaven de manera reiterada en enfrontaments violents amb altres grups.
Es va constatar que "ocupaven i controlaven" espais públics de diversos punts de la ciutat, especialment places dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, on es va detectar un increment progressiu de la violència, tant en freqüència com en gravetat.
VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL
Els investigats actuaven sovint amb el rostre cobert amb passamuntanyes per no ser identificats i utilitzaven armes blanques de grans dimensions, com matxets i ganivets.
Aquest modus operandi incrementava significativament el risc per a les víctimes, que en alguns casos van patir ferides greus amb talls profunds a les extremitats.
Les agressions es produïen habitualment de manera grupal, la qual cosa dificultava la seva identificació i les víctimes eren majoritàriament joves, en molts casos relacionats amb altres grups juvenils, tot i que també hi havia episodis en què les agressions es dirigien a persones triades a l'atzar.
TRÀFIC DE DROGUES
El tràfic de drogues, principalment de tusi o cocaïna rosa, era un dels pilars estructurals del finançament econòmic de l'organització i tenien una estructura de negoci "consolidada", amb repartiment de guanys, la qual cosa reforçava la hipòtesi d'una activitat criminal professionalitzada.
Els beneficis també contribuïen directament a finançar altres activitats delictives, especialment les vinculades a la violència organitzada, com l'adquisició d'armes blanques, la logística dels desplaçaments i el manteniment de la seva capacitat operativa.
CONTINGUT AUDIOVISUAL
Els investigats reforçaven la seva identitat de grup mitjançant contingut audiovisual i musical difós per les xarxes socials, fent un ús intensiu d'aquestes xarxes amb l'objectiu de "promocionar i difondre les seves activitats delictives, i també per facilitar la cohesió i normalització de les conductes violentes".
Utilitzaven les xarxes socials com una eina de comunicació, captació i projecció, publicant continguts amb simbologia del grup, exhibició d'armes i referències explícites a activitats violentes o delictives.