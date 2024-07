Desarticulen un grup criminal que robava cable a polígons industrials de Barcelona

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal, amb quatre detinguts, que es dedicava a fer robatoris amb força de cables de coure a polígons industrials de l'àrea metropolitana de Barcelona, principalment forçant arquetes del terra per sostreure'n cablejat elèctric.

Els agents van interceptar 'in fraganti' tres presumptes integrants del grup criminal el passat 29 de maig a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), quan ja havien robat coure per valor de 100.000 euros, segons ha informat la policia catalana aquest diumenge en un comunicat.

Els detinguts actuaven de matinada i estan presumptament relacionats amb 15 robatoris amb força més comesos des del mes de febrer, tot i que els investigadors no descarten poder-los atribuir més incidents semblants.

Alguns dels robatoris que s'atribueixen al grup criminal van provocar talls de subministrament elèctric a diferents empreses.

El grup es movia en dos vehicles: una furgoneta que els servia per carregar el material sostret i un segon que feia rols de vigilància per evitar que els descobrís el personal de les empreses afectades o la policia.

Un dels detinguts, apunten els Mossos d'Esquadra, era el líder del grup i qui s'encarregava de fer les tasques de vigilància i l'organització logística, mentre que la resta estava especialitzada en manipulació i tall de cable elèctric.

Un cop detinguts, van ser traslladats a dependències policials, i els investigadors van registrar el domicili on vivien per intervenir objectes d'interès com targetes SIM de telèfons, on van detenir una quarta persona, una dona presumptament relacionada amb un robatori amb força, un furt i el mateix grup criminal.

Els detinguts presumptament venien cable a dues empreses que recuperen metalls, situades a l'Hospitalet del Llobregat i Cervelló (Barcelona), respectivament, les càmeres de vigilància de les quals van servir per acreditar la identitat dels detinguts.