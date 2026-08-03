Desarticulen a Catalunya i Alacant part d'una xarxa internacional de robatoris a joieries franceses

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Nacional i coordinats per Europol i la Gendarmerie francesa, han desarticulat a Barcelona, Tarragona, Oriola (Alacant) i Suècia una xarxa internacional vinculada a robatoris violents a joieries de les localitats franceses de Bayeux i Belfort del març del 2024.
L'operatiu es va desenvolupar el passat 17 de juny en el marc d'una Ordre Europea d'Investigació emesa per les autoritats judicials de Caen (França) i va comportar actuacions simultànies a Catalunya, Alacant i Suècia, amb 3 detinguts, un investigat i la intervenció de dispositius mòbils i "grans" quantitats de ketamina, ha informat Mossos en un comunicat aquest dilluns.
L'acció formava part de la segona fase d'explotació d'una investigació internacional liderada per les autoritats franceses i la coordinació entre els diferents cossos policials es va iniciar arran de la detecció de coincidències entre diversos objectius investigats en diferents països europeus.
L'intercanvi d'informació policial, canalitzat a través d'Europol, va permetre identificar a membres de l'organització establerts o amb activitat a l'Estat espanyol i activar actuacions coordinades per neutralitzar-los.
ATRACAMENTS A FRANÇA
Segons la investigació, el grup estaria relacionat amb 2 robatoris violents a joieries de la regió francesa de Bretanya durant l'any 2024 i, en un dels casos, els investigats van assaltar a un representant de joieria al que li van sostreure joies per valor de 300.000 euros.
L'"alta" mobilitat dels membres del grup i el seu caràcter transfronterer van fer necessària una estreta cooperació policial internacional i, amb el desenvolupament de la investigació, es va constatar, a més, d'"una progressiva desestructuració de l'organització i deslocalització d'alguns dels seus integrants".
DETENCIONS
Després de mesos d'investigació, es va localitzar a Barcelona un dels principals objectius de l'operació i en l'entrada i registre efectuada en un domicili de la ciutat, agents dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Gendarmeria van localitzar a l'investigat, un home de 34 anys, i van intervenir fins a cinc terminals mòbils i 3 quilos de ketamina.
Paral·lelament, a Tarragona es va localitzar un altre dels objectius de l'operatiu, al que es va prendre declaració en qualitat d'investigat per la seva relació amb tots dos fets investigats i, en el marc del propi dispositiu, Policia Nacional també va executar una ordre europea de detenció a Oriola (Alacant), on es va detenir a un dels membres del grup investigat.
L'operació va incloure igualment actuacions a Suècia, on les autoritats policials van dur a terme una entrada i registre domiciliari, van detenir a una persona i van intervenir diversos terminals de telefonia mòbil d'interès per a la investigació.