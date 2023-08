Desarticulen a Blanes (Girona) "un clan familiar" que presumptament estafava persones grans

GIRONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat "un clan familiar" que presumptament estafava persones grans amb la tècnica del 'tocomocho' a Barcelona després de detenir el 22 d'agost dues persones a Blanes (Girona), informen en un comunicat aquest dissabte.

Els acusats es disfressaven i abordaven les víctimes "simulant que no es coneixien i recreaven una escena on un d'ells es feia passar per una persona amb limitacions cognitives" que volia cobrar un bitllet de loteria premiat.

Els detinguts escollien persones vulnerables i amb poques capacitats cognitives d'entre 73 i 85 anys i "s'aprofitaven de la bona voluntat de les víctimes que es deixaven portar per la situació".

Posteriorment, els acusats, disposats a cobrar el premi, robaven joies, diners i objectes personals a les persones grans.

En el dispositiu policial desplegat el 23 d'agost es van intervenir 37.140 euros, desenes de joies, tres vehicles, dues caravanes, accessoris de disfressa com ara perruques i ulleres i els bitllets de loteria amb els quals enganyaven les víctimes.

Els investigadors han resolt sis casos a quatre districtes de Barcelona: dos a Sants-Montjuïc, dos a Nou Barris, un a Gràcia i un a l'Eixample.