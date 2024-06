Desarticulen una banda a Tarragona que va estafar més de 700 persones demanant crèdits a nom seu

Els 39 detinguts van defraudar presumptament 1 milió d'euros amb DNI robats



TARRAGONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra han detingut 39 persones en desarticular una organització que presumptament delinquia sobretot a Tarragona i va estafar més de 700 persones demanant crèdits a nom seu, defraudant prop d'1 milió d'euros amb DNI robats.

La investigació segueix oberta i no es descarten més víctimes, perquè moltes de les conegudes ni tan sols sabien que estaven en llistes de deutors de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (Asnef), informen els dos cossos de seguretat aquest diumenge en un comunicat conjunt.

Feien servir DNI que robaven o que fotografiaven mentre treballaven a centres d'oci de Tarragona i Reus (Tarragona): a partir d'aquesta informació i obtenint més dades gràcies a aquests DNI, contractaven crèdits online de 3.000-5.000 euros i a més compraven telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de luxe a internet.

Després enviaven els productes de luxe a llocs determinats, altres còmplices els recollien per tota Espanya i venien els mòbils a botigues de Reus i Tarragona amb la complicitat dels amos de les botigues (a més, tenien un col·laborador que treballava per a una empresa de telefonia).

INVESTIGACIÓ DES DE 2023

La investigació va començar l'any 2023 en detectar-se un gran augment de robatoris de DNI a zones d'estiueig de la Costa Daurada (Tarragona).

El mateix 2023, l'organització ja va començar a tenir problemes per obtenir finançament en algunes empreses a Catalunya, i per això van anar a altres llocs, com València i Saragossa.

Al novembre es va detenir a 19 persones per presumptes estafa i falsedat documental, després les altres 20, i se les va posar a disposició del jutjat de guàrdia de Reus.