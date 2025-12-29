Desarticulats 2 grups criminals a Barcelona especialitzats en encastaments i robatoris de camions

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 10 persones en desarticular 2 grups criminals que operaven a l'àrea metropolitana de Barcelona, un d'ells presumptament especialitzat a cometre robatoris amb força mitjançant la tècnica de l'encastament i l'altre en el robatori de camions.
En concret, al primer grup se li atribueixen un total de 41 delictes, mentre que al segon se li han imputat 38 delictes de robatori, en una modalitat coneguda col·loquialment com a 'teloners', indica la policia catalana en un comunicat aquest dilluns.
Tots dos grups mantenien una estreta vinculació ja que utilitzaven els mateixos vehicles, tant d'alta gamma com a furgonetes, prèviament robats, per realitzar els encastaments i, en altres ocasions, per cometre els robatoris a camions.
En una primera fase de la investigació es va realitzar una entrada i registre en una finca agrícola de Cabrera de Mar (Barcelona), que el grup utilitzava com a magatzem per guardar objectes sostrets de camions de transport de mercaderies.
Posteriorment, i fins al moment, s'han realitzat tres entrades i registres més en domicilis de Barcelona, Montcada i Reixac i Terrassa, en els quals s'ha detingut a un total de 10 persones.