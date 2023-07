Desarticulat un presumpte grup criminal que suplantava identitats de comptes bancaris

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han detingut 12 persones per presumptament pertànyer a una organització criminal que suplantava la identitat de persones en els seus comptes bancaris i els robava els diners.

Segons un comunicat d'aquest dimarts, els presumptes autors accedien als comptes i feien transferències fraudulentes o duien a terme disposicions de diners en efectiu, amb la qual cosa l'últim any havien superat el milió d'euros en més de 90 estafes.

El grup recopilava documents d'identitat personal que provenien de robatoris i furts, buscaven col·laboradors que s'assemblessin als titulars i en consultaven el saldo dels comptes sol·licitant un extracte bancari.

Finalment es desplaçaven a zones allunyades d'Espanya --sobretot Andalusia-- i enganyaven els treballadors amb "habilitats socials i la seva capacitat de persuasió" per eludir els controls i extreure els diners o transferir-los a comptes de 'mules' o testaferros de l'organització.

Els Mossos han indicat que tant ells com la Policia Nacional van obrir la investigació a principis del 2022, quan van detectar "un patró comú" en les estafes, i el 28 de juny d'aquest any van detenir els principals responsables del grup en un operatiu simultani a Barcelona i Granada, on van trobar més de 270 documents d'identitat, droga, articles de luxe i més de 90.000 euros.

Dins la mateixa operació, el passat 13 de juliol van detenir la treballadora d'una entitat bancària que presumptament actuava com a col·laboradora de l'organització criminal.