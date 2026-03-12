Desarticulat un laboratori de cocaïna i haixix en un local comercial de Barcelona

POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desarticulat un laboratori clandestí de cocaïna on ha trobat 4,5 quilos de la substància i 11,12 quilos més d'haixix en un local comercial de Barcelona, després d'un operatiu que es va saldar amb dos detinguts que estan en presó provisional.

La investigació va començar l'abril del 2025 arran d'una informació anònima en la qual informaven que hi podria haver un laboratori clandestí de cocaïna a la rebotiga d'un local comercial dedicat a la instal·lació d'equips de música a Barcelona, informen en un comunicat aquest dijous.

En l'escorcoll es va trobar un laboratori de processament de cocaïna "en ple funcionament" i es va localitzar una furgoneta que conduïa el principal investigat i que tenia un espai ocult on s'amagava la droga, el qual s'obria electrònicament amb una sèrie de comandaments.