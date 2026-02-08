Desarticulat un grup criminal per robatoris en habitatges de Catalunya, Madrid, País Basc i Cantàbria

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil, van desarticular el passat mes de gener un grup criminal format per quatre persones especialitzades en robatoris amb força en habitatges de Catalunya, Madrid, País Basc i Cantàbria, que van ser detingudes a Lleida.
Les quatre persones han estat detingudes per la comissió de 25 delictes de robatori amb força a les províncies de Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria, han informat Mossos i Guàrdia Civil en sengles comunicats aquest diumenge.
La investigació es va iniciar el passat mes d'octubre arran d'un augment de casos de robatoris en domicilis d'una zona concreta de la Comunitat de Madrid, on els presumptes autors utilitzaven el mateix patró d'actuació per executar tots els fets delictius.
Posteriorment, es va detectar que el grup també actuava en altres punts de l'Estat i, en el cas de Catalunya, es va identificar el primer robatori a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Paral·lelament, els agents van poder descobrir l'assentament del grup en un habitatge de la localitat de Barcelona, conjuntament amb un vehicle que utilitzaven per cometre els delictes.
MODUS OPERANDI
Els presumptes autors actuaven majoritàriament en cases unifamiliars quan es feia de nit, aprofitant l'absència de les víctimes a l'interior, i accedien després de saltar les tanques perimetrals i forçar alguna de les finestres amb la intenció de sostreure objectes de valor com a joies, rellotges i diners en efectiu.
En ser un grup itinerant a escala nacional duien a terme campanyes de fins a cinc dies de durada, arribant fins i tot a cometre entre quatre i cinc robatoris en una mateixa tarda.
L'operatiu policial va culminar amb la detenció a Lleida de la totalitat del grup criminal mentre tornaven del País Basc i es van recuperar més de 6.000 euros en efectiu, joies i altres objectes valorats en més de 100.000 euros.