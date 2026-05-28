Desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris a domicilis de l'Alt Penedès

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Vilafranca del Penedès (Barcelona) ha detingut entre febrer i maig tres homes i una dona, d'entre 29 i 50 anys, com a presumptes autors de robatoris amb força a domicilis de la comarca de l'Alt Penedès (Barcelona), pertinença a organització criminal i encobriment, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous.
La investigació va començar després d'un increment de robatoris amb força a domicilis de la comarca durant el mes de gener, motiu pel qual els Mossos van establir un dispositiu específic d'investigació i vigilància.
Durant la investigació, un dels posteriorment investigats es va presentar voluntàriament a la comissaria, va confessar la seva relació amb els fets i va aportar informació sobre la dinàmica del grup, que juntament amb la declaració de les víctimes i les gestions dels investigadors va permetre identificar la resta de membres.
El grup, al qual se li atribueixen 4 robatoris amb força, actuava de manera organitzada i amb una clara distribució de les seves funcions: una part dels membres seleccionaven els objectius, uns altres executaven els robatoris i, paral·lelament, una tercera part del grup assumia les tasques per vendre els objectes robats en el mercat il·legal.
Finalment, el 19 de maig els Mossos van desplegar un dispositiu que va culminar amb la detenció de tres dels investigats, entre els quals figura el presumpte líder del grup; alguns d'ells acumulen múltiples antecedents per delictes de la mateixa tipologia i no es descarten noves detencions.