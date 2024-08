Desarticulat un grup criminal actiu des del 2008 que robava bars a Catalunya

Tenien un amagatall en un lateral de l'AP-7 per guardar els botins



BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal, amb tres detinguts, que estava actiu des del 2008 i que robava bars a Catalunya i després guardava els botins en un cau amagat en una zona boscosa en un lateral de l'autopista AP-7.

Les detencions de l'operatiu es van efectuar el passat 13 d'agost al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, amb tres homes detinguts de 45, 38 i 31 anys, respectivament, segons ha informat la policia catalana aquest dissabte en un comunicat.

Els detinguts presumptament robaven diners en efectiu de màquines escurabutxaques i caixes enregistradores dels bars saquejats, i guardaven els botins en un amagatall que havien construït al lateral de l'AP-7, la qual cosa els va permetre passar desapercebuts durant els últims quatre anys i estar actius des del 2008.

DIVERSOS ROBATORIS AQUEST ESTIU

No obstant això, entre els mesos de juliol i agost, el grup va cometre una desena de robatoris amb força en establiments de l'entorn metropolità de Barcelona que va permetre als Mossos d'Esquadra iniciar una investigació i diversos dispositius de vigilància.

Amb les vigilàncies, els agents van observar que tres persones sortien d'un domicili situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, agafaven un cotxe i feien sempre el mateix recorregut, parant en moltes ocasions en un lateral de l'AP-7.

Els tres integrants del grup criminal tenien un 'modus operandi' marcat: una persona s'encarregava de forçar els accessos de l'establiment i buscava màquines escurabutxaques per deixar-les al descobert; una segona persona trencava les màquines i guardava els diners; mentre que el tercer individu feia vigilàncies a fora.

DETENCIÓ

El 13 d'agost, després d'un seguiment d'un robatori amb força en un establiment de Cornellà de Llobregat (Barcelona), la policia va perseguir els tres homes i els va detenir abans que entressin al seu domicili a la capital catalana.

Més tard, els agents van registrar l'amagatall situat al lateral de l'AP-7, on van trobar 6.400 euros en efectiu, bosses de plàstic, peces de roba per amagar la seva identitat, i diverses eines que presumptament utilitzaven per saquejar els establiments.