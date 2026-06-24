Desarticulat un entramat dedicat a cultius indoor de marihuana a la província de Tarragona

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Desarticulat Un Entramat Dedicat A Explotar Cultius Indoor De Marihuana A la Província De Tarragona - POLICÍA Y MOSSOS
Sis dels catorze detinguts han ingressat a la presó
S'han desmantellats 12 cultius de marihuana i intervingut 14.000 euros i cinc armes
MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Mossos d'Esquadra, han desarticulat un entramat criminal dedicat al cultiu indoor de marihuana a Cabra del Camp (Tarragona), en una operació en la qual s'han detingut a 14 persones, de les quals sis van passar a disposició judicial i van ingressar a la presó com a presumptes autors de tràfic de drogues, frau del fluid elèctric i tinència il·lícita d'armes.
En els registres realitzats es van confiscar 12 cultius indoor de marihuana, una pistola, una escopeta de caça, un arma simulada, dos matxets, nombrosos cartutxos i 14.000 euros, segons han informat la Policia i els Mossos en un comunicat conjunt.
La investigació va començar al maig gràcies a una denúncia anònima rebuda a través del correu corporatiu de Policia Nacional, --antidroga@policia.es--, i que després de diverses perquisicions es va poder comprovar que Mossos d'Esquadra també tenia una investigació oberta contra la mateixa xarxa criminal i es va constituir un equip conjunt d'investigació.
En temps rècord es va aconseguir desmantellar aquest entramat responsable de l'explotació de nombrosos cultius indoor de marihuana situats a Cabra del Camp, a la província de Tarragona.
5.000 PLANTES EN DIFERENTS ESTATS DE CREIXEMENT
En aquesta explotació, que va comptar amb la participació de més de 350 agents, es van realitzar un total de 15 entrades i registres en immobles, on es van desmantellar 12 cultius indoor de marihuana, dels quals 11 estaven totalment operatius i amb les plantes per recol·lectar i un últim la collita del qual ja s'havia recollit dies previs.
Es va aconseguir confiscar més de 5.000 plantes en diferents estats de creixement i 40 quilos de cabdells de marihuana a punt per a la seva distribució, juntament amb gran quantitat d'aparataje propi de les instal·lacions per al seu cultiu.
Els diferents immobles albergaven plantacions en diferents estats de creixements, amb la finalitat de tenir una producció continuada en el temps proporcionant a aquest entramat un flux regular d'ingressos.