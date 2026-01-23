Desarticulada una xarxa vinculada a robatoris amb força en domicilis del Catllar (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Civil, han desarticulat una organització criminal vinculada a robatoris amb força en domicilis del Catllar (Tarragona), els autors dels quals han estat arrestats a Lleida, informa el consistori en un comunicat aquest divendres.
D'altra banda, la policia catalana també ha detingut un home per presumptes robatoris en granges de la localitat tarragonina, a més del propietari d'una plantació il·legal de marihuana de 700 plantes, situada a la urbanització els Manous, prop del Centre Penitenciari Mas d'Enric.
Les actuacions policials s'han pogut dur a terme gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància de la zona.