Desarticulada una xarxa transnacional de tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual i alliberades vuit dones

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, mitjançant una operació conjunta denominada 'Aurelia-Belona', han desarticulat un entramat criminal dedicat a la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, que operava en diferents províncies espanyoles i a Portugal, i han alliberat a vuit dones de diferents nacionalitats sud-americanes.
La investigació es va iniciar en 2024, en detectar-se una organització criminal que captava i traslladava dones des de Sud-amèrica per a la seva posterior explotació sexual. Una de les víctimes va ser reclutada a Llatinoamèrica per una estructura paramilitar, traslladada posteriorment a diversos països asiàtics i finalment a Espanya, on va continuar sent explotada en diferents províncies.
El treball conjunt de la Unitat de Policia Judicial de Zona (UPJZ) de Catalunya i l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra va permetre identificar als integrants de l'entramat, establir la seva estructura jeràrquica i localitzar als seus principals responsables, una parella de nacionalitat espanyola i colombiana que residia a Portugal, des d'on presumptament es dirigia l'explotació de les víctimes a Espanya.
L'operació va comptar amb la col·laboració de la Policia Judiciária de Portugal, que va resultar determinant per a la localització i detenció dels líders a la regió de Faro. Durant la fase d'explotació, desenvolupada el 7 d'octubre, es van dur a terme quatre entrades i registres a Lleida, Tudela (Navarra), Irun (Guipúscoa) i Faro (Portugal), que van culminar amb la detenció de tres persones.
De les tres persones detingudes, dues d'elles -la parella- van ser detingudes a Portugal, i una, amb funcions de trasllat i posterior control de les víctimes, va ser detinguda a Lleida.
En els registres es va alliberar a vuit dones de diferents nacionalitats sud-americanes, considerades potencials víctimes de tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, que van rebre atenció i assistència especialitzada conforme als protocols garantint la seva protecció. En els registres es van intervenir 3.800 euros en efectiu, documentació, dispositius electrònics, munició i marihuana.
Al domicili portuguès, on es va detenir als principals responsables, les autoritats lusitanes els van atribuir a més els delictes de tinència il·lícita d'armes i tràfic de drogues, d'acord amb la legislació portuguesa.
En l'Operació 'Aurelia-Belona' han participat, per part de la Guàrdia Civil, la Unitat de Policia Judicial de la Zona (UPJZ) de Catalunya, la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de Barcelona, les Unitats de Seguretat Ciutadana (USECIC) de Navarra i Guipúscoa; per part dels Mossos d'Esquadra el Grup de Tracta d'Éssers humans de l'Àrea d'Investigació Criminal; i la Policia Judiciária de Faro (Portugal).
Pel seu abast transnacional, la investigació ha requerit actuacions coordinades a Espanya i Portugal, on s'ha detingut als presumptes responsables, i ha permès alliberar a vuit víctimes captades fora de la Unió Europea i explotades en territori espanyol.