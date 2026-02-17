Desarticulada una xarxa que operava a Barcelona i Itàlia amb 12 detinguts per tràfic de drogues

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guardia di Finanza d'Itàlia, han desarticulat una organització criminal que operava a Barcelona i Catània (Itàlia) dedicada al presumpte tràfic internacional de drogues, en un operatiu que s'ha saldat amb 12 detinguts, sis d'ells a Barcelona, on dos han ingressat a la presó.
En total, s'han intervingut 1.670 plantes de marihuana, armes de foc i més de 40.000 euros en efectiu, i durant l'operatiu, amb 145 agents en total, s'han bloquejat béns mobles i immobles per un valor aproximat d'un milió d'euros, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dimarts.
Les primeres investigacions van constatar que l'epicentre de la xarxa se situava a Catània i tenia ramificacions a la capital catalana, dedicada a la producció, adquisició i distribució de grans quantitats de marihuana i haixix.
El principal investigat, assentat a Barcelona, dirigia la producció de cànnabis en plantacions indoor situades en territori espanyol, i també l'adquisició de droga a altres proveïdors.
Posteriorment, n'organitzava l'enviament a Itàlia per distribuir-la a la zona oriental de Sicília.