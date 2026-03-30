Desarticulada una xarxa internacional de tràfic d'armes i drogues amb 21 detinguts

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat, amb la col·laboració de la Policia Nacional i l'Europol, una organització criminal internacional dedicada al tràfic d'armes i drogues, en una operació que s'ha saldat amb 21 detinguts a Catalunya, Andalusia i Bulgària, segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
L'operatiu, realitzat dilluns passat, va permetre arrestar al principal líder de la xarxa a Sofia (Bulgària), considerat un objectiu d'alt valor per l'Europol, així com a altres membres a Barcelona, Teià, Mataró, Sabadell, Tordera (Barcelona), Lloret de Mar (Girona) i Màlaga.
La investigació, iniciada al març del 2025, va detectar la introducció d'armes de foc des de Turquia i els Balcans mitjançant vehicles amb compartiments ocults, que posteriorment eren distribuïdes entre grups criminals i utilitzades com a moneda de canvi en operacions de droga.
A més del tràfic d'armes, l'organització comptava amb capacitat per adquirir grans quantitats de marihuana a Catalunya i Màlaga i exportar-les a països com Turquia i Grècia, arribant a moure fins a una tona i mitja mensual, segons el comunicat.
En el marc de l'operatiu es van intervenir diverses armes de foc, prop de 600 quilos de marihuana i més de 70 quilos d'haixix, mentre que la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.