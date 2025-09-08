Desarticulada una xarxa dedicada al tràfic de drogues a l'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha desarticulat una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues al barri de Bellvitge, en la qual s'ha detingut 2 persones i una altra ha estat imputada per un delicte contra la salut pública.
La investigació de l'operatiu, amb el nom operació Cristall, va confirmar que en aquesta zona es duia a terme, amb regularitat, la venda de substàncies estupefaents a consumidors habituals i toxicòmans, han informat en un comunicat aquest dilluns.
Amb permís judicial, van dur a terme dues entrades i escorcolls simultanis als domicilis dels principals investigats i van requisar un total de 519,15 grams de cocaïna i 46 grams de marihuana, a més de 9.700 euros en efectiu i dos telèfons mòbils d'alta gamma.