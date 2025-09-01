Desarticulada una xarxa que captava migrants per explotar-los laboralment en restaurants

Eren explotats en negocis de la seva propietat a Torredembarra (Tarragona)
TARRAGONA, 1 (EUROPA PRESS)
La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han detingut a 10 persones com a presumptes integrants d'una organització criminal que es dedicava al tràdic d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral, principalment en restaurants de Torredembarra (Tarragona).
La xarxa es dedicava a captar a migrants potencialment vulnerables, els traslladava a Espanya, i els explotava laboralment en restaurants de la seva propietat en la localitat tarragonina.
Les detencions s'han realitzat durant el mes de juliol a Torredembarra, Tarragona i Arganda del Rei (Madrid), ha informat en un comunicat el Ministeri de l'Interior aquest dilluns, i han estat posats a disposició judicial davant dels Jutjats d'Instrucció del Vendrell (Tarragona).
L'operació policial es va iniciar en 2023, i a l'abril de 2024 ja es van realitzar entrades i registres en diferents domicilis que van resultar en la detenció dels principals responsables de l'organització criminal, de la qual s'han detingut, en total a 22 persones.
A l'abril de 2024 es va alliberar a 25 persones, d'un total de 57 potencials víctimes, se'ls va oferir assistència per part d'entitats especialistes en tracta i explotació laboral, i durant aquests mesos s'han analitzat els objectes intervinguts, així com la documentació dels detinguts.